Rocío Miranda es hincha crema hasta los huesos y estuvo en el estadio con su hijito, alentando a su equipo

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood...



FLAVIA LAOS y PATRICIO PARODI cumplieron seis meses de relación y tanto ella como él no dudaron en enviarse románticos mensajes. Eso es amor...



Por cierto, ya que no incluyeron en su ‘luna de miel’ a IGNACIO BALADÁN, el uruguayo pasó el fin de semana con PÍA COPELLO y su familia. El ‘Bo’ se encargó de la parrilla. Bien...



JESÚS ALZAMORA mismo chibolito se reunió con su familia para buscar los huevos de Pascua. El ‘mago’ reveló que es una tradición familiar que ahora disfruta más porque tiene a su pequeño hijo...



JONATHAN ROJAS llegó al cumpleaños de DANIELA DARCOURT con su esposa y cuando los periodistas le pidieron unas declaraciones, subió al toque sin decir ni pío. Hummm...



La que también llegó por esos lares fue KATIA PALMA, a quien se le notó algo ‘alegrona’. ¡Salud!...



La modelo ROCÍO MIRANDA es hincha crema hasta los huesos y estuvo en el estadio con su hijito, alentando al equipo de sus amores...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree entrenador y dice que esta noche me hará quemar hartas calorías... Suuuuaaaveee.