HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... BRUNELLA HORNA empezó a entrenar con fuerza y contó que se ha propuesto bajar 4 kilos para su boda con RICHARD ACUÑA. Manya...

KAREN DEJO dijo que VANIA BLUDAU quiere dar que hablar, tras publicar una fotografía donde se ve que un misterioso galán la agarra de la cintura. Uhmm... El conductor de ‘Amor y fuego’, RODRIGO GONZÁLEZ, reveló que le han hackeado su cuenta oficial de Facebook y que por el momento solo estará activo por Instagram. Asu...

La salsera AMY GUTIERREZ pasó tremendo roche porque ayer se presentó en el programa ‘En boca de todos’ con un pantalón blanco y no se percató de que estaba manchado por la parte de atrás. Me muero... Me cuentan que AÍDA MARTÍNEZ estuvo en la zona VIP del Jardín de la Cerveza, disfrutando del show y bailó todos los temas de J Balvin. Buena...

ALEJANDRA BAIGORRIA y AUSTIN PALAO fueron vistos en Arequipa en una activación en el Mall Center, pero no llegaron al festival. Esta parejita ya facturan juntos... DANIELA DARCOURT estuvo en tierras characatas dando otro concierto... Ahora sí me quito, porque mi amorcito quiere que le haga cariñito... Suuuaaaveee.

