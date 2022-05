HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... El programa ‘Amor y fuego’ divulgó unas imágenes sobre la detención de ROBERTO BARRAZA, hijo del ‘Chato’ BARRAZA, quien fue acusado de robo en La Victoria. Pero se habría tratado de un error pues lo soltaron a las horas. Asuuu...

La salsera YAHAIRA PLASENCIA fue anunciada como una de las figuras internacionales para el festival ‘Salsa al parque’ que se realiza en Bogotá, junto con TONY VEGA, ANDY MONTAÑEZ y LOS VAN VAN de Cuba. Ayayayayyy... El conductor de ‘D mañana’, KURT VILLAVICENCIO, indicó que las hermanas de PATRICIO PARODI no quieren nadita a LUCIANA FUSTER, tal es así que no la invitaron a su cumpleaños, a diferencia de FLAVIA LAOS, quien se tomó foto con las gemelas. Manya...

JOTA BENZ troleó a MARIO HART, ya que el piloto lo chancó y dijo que gracias a la negrita ANGIE ARIZAGA son los favoritos de ‘Pareja de portada’, pero él le respondió que KORINA parece Blancanieves porque siempre está con su enanito. Qué buena... ROSÁNGELA ESPINOZA afirmó que su experiencia en ‘Combate’ no fue bacán porque no competía bien y se burlaban de ella. Nooo... Ahora sí me quito porque mi amorcito tiene frío y lo voy a abrigar todito... Suuaavee.

