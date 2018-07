HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



ALEXANDRA HÖRLER no pudo con su genio y al toque cuadró a un usuario, que comentó que las mujeres no deberían opinar de fútbol...



SANDRA VERGARA recibió muchos elogios al colgar una foto con su esposo FERGUS MILLER . Ella solo agradeció el gesto...



Luego que ANDRÉ CASTAÑEDA dijo que a ‘POLY’ ÁVILA no la consideraba una ‘bomba sexy’ y que terminó con ella porque no le gustaría que sus hijos vean sus fotos semidesnuda, la ‘gaucha’ volvió a colgar otra instantánea igual. Auch...



ROSÁNGELA ESPINOZA comentó que le gustaría que la convoquen para ‘El artista del año’, pues aseguró que si MILETT FIGUEROA pudo cantar, ella también. Ayayayyy...



MARÍA PÍA COPELLO indicó que su esposo es cero celos, que se puede poner un gran escote y no le reclama, pero el que sí la ‘cuadra’ es su hijo mayor...



MÓNICA CABREJOS, EBELYN ORTIZ, entre otros artistas, fueron a ver la obra ‘Las chicas del 4.° C’ y salieron muy satisfechos con el trabajo de las protagonistas...



MARTÍN VELÁSQUEZ, ‘Rolando’ de ‘Ojitos hechiceros’, precisó que en la calle la gente le pregunta por qué su personaje es tan ‘pavo’ y él se ríe...



Somos fuga porque mi amorcito anda con antojos y está con ganas de comerse su chanchito al palo... Suuuaaaveee.

