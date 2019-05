HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood...



ERICK SABATER sería el próximo participante de ‘EL VALOR DE LA VERDAD’, donde no solo hablaría de MICHELLE SOIFER, sino de diversas figuras del espectáculo. ¡Qué miedo!..



Por cierto, me pasan el talán de que el argentino RENZO SPRAGGON está trabajando de masajista en el spa de TILSA LOZANO. Plop...



El productor de GISELA VALCÁRCEL, ARMANDO TAFUR, confirmó que PANCHO RODRÍGUEZ no continuará en ‘EL ARTISTA DEL AÑO’, por solidaridad con Pro TV, y este sábado presentarán a su reemplazo. Asuu...



La modelo ROSÁNGELA ESPINOZA contó que PALOMA FIUZA y FACUNDO GONZÁLEZ no se dirigen la palabra en ‘ESTO ES GUERRA’, y que ha aconsejado a la ‘garota’ que no le vuelva a dar ‘chance’ al argentino, porque tiene comportamiento de niño. Uyuyuy...



MICHELA ELÍAS y DUCELIA ECHEVARRÍA lloraron y limaron asperezas, luego de decirse la ‘vela verde’ en el reality de América Televisión, y ahora son nuevamente ‘pinkys’...



