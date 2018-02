¿Rosángela Espinoza se corrió de 'Carloncho'? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



ANELHÍ pasó roche, pues una mexicana la acusó de ‘atrasadora’, ya que aseguró que el ‘cubichi’, que es su nuevo amor, era su novio y hasta hace tres semanas estaban en ‘cuchis’. Asuuu...



ROSÁNGELA ESPINOZA se corrió de ‘CARLONCHO’, ya que mientras la ‘chica selfie’ se encontraba en el set de ‘En boca de todos’, el locutor se hallaba en exteriores, pero dijo que él estaba en su casa y podía dirigirse al estudio. Rous salió misma correcaminos. Bip, bip...



ALEXANDRA MÉNDEZ, la ‘Chama’, se mandó feo contra MICHELLE SOIFER y dijo que es una persona que está llena de odio por burlarse del encarcelamiento del ZORRO. Upss...



MIGUEL VALLADARES aseguró que no es cierto que exista ‘argollas’ en ‘Tondero’ y, si bien es cierto se repiten los actores en algunas de sus películas, también participan los que no pertenecen a su productora...



BRUNELLA HORNA contó que se ha mudado a Punta Hermosa con su amado RICHARD ACUÑA. El amor, el amor...



Ahora sí me quito, porque mi motorizado quiere que esta noche le haga el ‘Dura challenge’... Suuuaaaveee.

