Rosángela Espinoza le pidió saludito a Doña Peta y pasó roche porque mamá de Paolo no sabía el nombre de la 'guerrera'

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



EMILIO JAIME y LUCIANA FUSTER pusieron fin a las especulaciones y se mostraron muy cariñosos, abrazaditos y agarraditos de la mano el último fin de semana. Bien ahí...



OSVALDO CATTONE señaló que todavía no piensa en el retiro, porque asegura que está en óptimo estado de salud a sus más de 80 años. Esooo...



Me pasan el talán de que TILSA LOZANO no habría renovado contrato con ‘En exclusiva’, programa donde no aparece desde el pasado miércoles, pero estaría negociando para llegar a un buen acuerdo. Hummm...



FABIO AGOSTINI indicó que le gustan las chicas que cocinan y que entrenen, pero resaltó que MAYRA GOÑI era todo lo contrario, porque no practicaba ningún deporte ni le gustaba cocinar. Upsss...



ROSÁNGELA ESPINOZA estuvo ayer en ‘En boca de todos’ junto a DOÑA PETA, a quien le pidió que mande un saludo a todos sus fans, pero pasó tremendo roche porque la madre de PAOLO no sabía ni cómo se llamaba la ‘guerrera’. Me muero...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito anda friolento y necesita de todo mi calor... Suuuaaaveee.