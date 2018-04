Rosángela Espinoza: Rebeca Escribens se burló de ella por este motivo [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... CLAUDIA RAMÍREZ y DIEGO GEMÍNEZ se presentaron en ‘Válgame Dios’ y a ella no le gustó para nada que ‘Peluchín’ le pregunte por lo que pasó con MILETT FIGUEROA. La ‘colocha’ puso cara de pocos amigos y cuadró a su ‘peor es nada’. Asuuu...



Cuentan que YAHAIRA PLASENCIA y MAYRA GOÑI están en el bolo para formar parte del programa ‘El artista del año’, que estrenará pronto GISELA...



REBECA ESCRIBENS se burló de ROSÁNGELA ESPINOZA , quien en una entrevista ‘lloró’ sin lágrimas, y dijo que era buena actriz, pero si llorara podría cobrar más. Asuuu...

ANELHÍ ARIAS confesó, en el programa de ‘Peluchín’ y Gigi, que le fue infiel a DAYRON con su cubano Alejandro, pero ahí no quedó la cosa porque el ‘cosito’ dijo que quiere ser padre nuevamente y, si la exporrista no puede darle un hijo, terminará la relación. Uyuyuy...



CHRISTIAN MEIER y su engreído STEFANO disfrutaron del concierto de Radiohead...



El chibolo de ANGIE JIBAJA contó que ella le pagaba el almuerzo porque no chambea. Pero la firme es que la ‘chinita’ tampoco abre la billetera, ya que ayer agradeció a través de su redes sociales a una cebichería. O sea, puro canje... Somos fuga porque mi amorcito está listo para jugar al payasito pum, pum, pum... Suuuaaveee.