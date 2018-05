Rosángela Espinoza sostiene que nadie minimizará sus esfuerzos académicos [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... El argentino LUCAS PIRO dijo que PATRICIO PARODI tiene ganas de aprender y dará la sorpresa en ‘El artista del año’, resaltando que es empeñoso y disciplinado. Mejor que prenda una velita...



CARLOS ALCÁNTARA comentó que también es un buen actor de carácter y no solo comediante, tras su participación en la película ‘Perdida’, donde interpreta a un delincuente. Buena...



KAREN SCHWARZ envió un mensajito a KARLA TARAZONA, recordándole que no son buenas las peleas con los padres porque sus hijos van a crecer y no habrá forma de pedirles perdón...

Ante las burlas que han hecho a ROSÁNGELA ESPINOZA por mostrar sus notas de la universidad, la ‘Barbie peruana’ se defendió enfatizando que nadie minimizará su esfuerzo ni le cortará las alas, y seguirá hasta graduarse...



ADOLFO AGUILAR abrió su clóset para un programa de televisión y contó que es amante de las camisas. Luego demostró que es buen bailarín al moverse al ritmo del pegajoso ‘Dura’... Bueno, soy fuga porque mi amorcito está friolento y necesita mi calorcito... Suuuaaaveee.