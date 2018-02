HOLA MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



Después que ‘Esto es guerra’ anunció el regreso del reality ‘Divas’, ROSÁNGELA ESPINOZA se mandó con todo y dijo que espera que en esta ocasión no pongan un jurado inexperto. Te hablan, YAHAIRA...





Ya que hablamos de la salsera, me cuentan que muchos empresarios le han puesto la cruz porque sus shows a las justas pasan la media hora. Llega tarde, sube al escenario, canta de tres a cuatro temas y se quita. El público pitea...



GINO ASSERETO y su hermano JOTA grabaron un nuevo tema. ¿Será que esta vez les liga? Porque su primera canción pasó sin pena ni gloria...



La negrita ANGIE ARIZAGA se fue a Chincha para mover la cintura y caderas en la ‘Yunza de Mamainé’. Cuentan que la ‘guerrera’ la rompió y las imágenes se verán en ‘La previa’...



La colocha CLAUDIA RAMÍREZ está recontratemplada de DIEGO GEMÍNEZ y se convirtió en su enfermera particular, después de que el jugador se lesionara en ‘Esto es guerra’...



LUCIANA FUSTER dijo que ella no hace ejercicios para mantener su esbelta figura porque le da flojera...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree masajista y dice que esta noche me sacará conejitos... Suuuaaaveee.

