HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La actriz DANIELA CAMAIORA, más conocida como la ‘flacucha’ de ‘Al fondo hay sitio’, pasó a las filas de las casadas y más de uno le preguntó si ‘POLLO GORDO’ había impedido la boda. Qué buena... Por cierto, al ‘matri’ llegaron varios compañeros de la actriz como GISELA PONCE DE LEÓN, JESÚS NEYRA, MARCO ZUNINO, ANAHÍ DE CÁRDENAS, entre otros...

La hija de ANDRÉS HURTADO, ‘Chibolín’, JOSSETY se sometió a un tratamiento para aumentar el volumen de sus labios. Muchos la felicitaron por el cambio, pero otros la criticaron porque no se veía natural... MICHELA ELÍAS dijo que hace más de un año está soltera y que se lleva los mejores recuerdos de ‘Combate’...

Me cuentan que en el tono que armó JEFFERSON FARFÁN asistieron varias chicas del desaparecido reality de ATV, así como una conocida conductora de televisión... FABIO AGOSTINI y SAID PALAO están disfrutando de su viaje por México visitando lugares turísticos...

Me dicen que le dieron de alta a ANGIE ARIZAGA y pasó la Navidad en casa con su familia. Vale... Ahora sí me quito, porque mi amorcito se vestirá de Papa Noel y me dará una sorpresita... Suuuaaaveee.