Said Palao fue ampayado cariñoso con misteriosa jovencita y Macarena Vélez le envía mensaje en redes sociales

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



Me cuentan ANGIE ARIZAGA se animó a soltar sus ‘gallitos’ con ALMA BELLA y grabó el tema el ‘Bombón asesino’. Dizque serruchará a MICHELLE SOIFER. Ajá...



Después de que SAID PALAO fue ampayado muy cariñoso con una misteriosa señorita, MACARENA VÉLEZ descartó una reconciliación con el ‘guerrero’ y, al parecer, le habría enviado un mensaje en sus redes sociales. “A veces hay que alejarse para verlo todo”, escribió...



‘La Tremenda’ VANESSA VALENCIA sigue con un tratamiento después de la caída que sufrió cuando estaba cantando en Ayacucho. Dizque está mejor, pero se hace sus chequeos para descartar secuelas en la columna. Asuuu...



TULA RODRÍGUEZ, entre broma y broma, dijo que el debut de VANESSA TERKES como animadora de eventos folclóricos fue bastante ‘tibio’, porque no zapateó ni guapeó. Uyuyuy...



Por cierto, dicen que PAULA ARIAS fue al concurso de la ‘JLO peruana’ de ‘En boca de todos’, acompañada del bailarín Diego Cornejo, pero ella al toque lo mandó al ‘friend zone’...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree bailarín y dice que esta noche me mueve toditita... Suuuaaaveee.