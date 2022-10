HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... FLAVIA LAOS dijo que como tanto le preguntan cuándo le va a decir ‘te amo’ a AUSTIN PALAO, le va a componer una canción para decírselo. Manya... SAMAHARA LOBATÓN invitó a su hermanito JEREMY a Punta Cana para que participe en la celebración del cumpleaños de su hijita XIANNA. Asuu...

JANET BARBOZA comentó que LEYSI SUÁREZ la rompe en el baile y que en el versus que tendrá con GIULIANA RENGIFO podría ser la ganadora. Uyuyuy... ANDREA SAN MARTÍN dijo que le tiene cariño a SEBASTIÁN LIZARZABURU, pero que no es el amor de su vida porque sino estarían juntos. Ups...

ROSÁNGELA ILUSIONADA CON DJ SNAKE

ROSÁNGELA ESPINOZA dijo que el DJ SNAKE la invitó al ‘Road to ultra’ y que el músico es guapo y está ilusionada. Ayayayy... LA CHABELITA aseguró que ella no participaría en esta nueva temporada de ‘El gran show’ porque con la única que podría competir es GABRIELA HERRERA. A los demás los multiplicó por cero... Ahora sí me quito porque mi amorcito tiene lista su varita mágica... Suuuaaaveee.

