Samahara Lobatón y Youna estarían distanciados porque dejaron de seguirse en Instagram

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... AGATHA LYS se convirtió en abuela y dijo que su nieta nació con los astros siéndole propicios. Manya...

En ‘AMOR y FUEGO’ dejaron entrever que PAULA MANZANAL estaría embarazada de su nueva pareja, luego que la ex de este reveló que la estaba ‘utilizando’ para hacerse famoso. Nooo...

‘TOMATE’ BARRAZA le agradeció en el programa ‘Estás en todas’ a DANUSKA ZAPATA por ser una gran mamá, no solo de su hija Gaela, también de los dos niños que tiene con su esposo, a quien le envió saludos. Asu...

LUCIANA, AUSTIN, SAMAHARA Y MÁS

ANDREA ARENA, conductora de ‘Un día en el mall’, dijo que AUSTIN PALAO y FLAVIA LAOS no le deben ningún respeto a LUCIANA FUSTER porque ella ‘los había traicionado y no sabe de códigos’. Me muero..

SAMAHARA LOBATÓN y el padre de su hija, YOUNA, estarían distanciados porque dejaron de seguirse en Instagram. Uyuyuy... Ahora sí me quito porque mi amorcito se alucina mago y me enseñará su varita mágica... Suuuaaaveee.