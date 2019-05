HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La salsera DANIELA DARCOURT derrocha purito amor en las redes sociales con su pareja, ANDRÉS IZQUIERDO, quien acompañó a la cantante a República Dominicana, donde hoy competirá en los premios Heat Latin Music. ¡Suerte!..



La conductora de ‘Reporte Semanal’, MARITERE BRASCHI le dio su ‘jalón de orejas’ al exfutbolista JUAN ‘CHIQUITO’ FLORES, quien dijo estar arrepentido de haber agredido a su expareja. La figura de Latina le envió un mensaje e indicó que ‘el amor no pega ni es violento’. Bien...



La líder de ‘Son Tentación’, PAULA ARIAS, remeció las redes sociales porque apareció con un nuevo cambio de look y dijo que la vida continúa, después de haber anunciado su separación de TOMÁS MEDRANO, quien le fue infiel...



SANDRA MUENTE jura que no tiene ‘corona’ en ‘El artista del año’ por el hecho que DENISSE DIBÓS sea su ‘maestra’...



La actriz humorística SUSAN CRISTAN dio a luz ayer a su bebé, fruto del amor con su esposo PABLO RAMÍREZ. ¡Felicidades...!



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche bailemos una lambada... Suuuaaaveee.