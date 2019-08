Santi Lesmes revela que se retira de 'Reinas del show' tras término de la temporada

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embalada para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... LESLIE SHAW respondió a las críticas de SALIM VERA y dijo que tal vez lo llamen en cinco años para la inauguración de un gran evento deportivo. Ayayayyy...



La ‘Chama’ ALEXANDRA MÉNDEZ busca su ‘Sugar Daddy’ en las redes sociales para que la lleven a Dubái. ¿Y Nicola...? A propo del ‘capitán’, su amigo ZUMBA afirmó que si sigue operándose, va a terminar como JIMMY SANTI. Nooo...



BRUNELLA HORNA regresó del Cusco junto a RICHARD ACUÑA, donde disfrutaron las Fiestas Patrias, pero al parecer no les fue tan bien, porque la rubia dice que no tiene planes inmediatos de matrimonio. Upsss...



SANTI LESMES dijo que terminando la temporada de ‘Reinas del show’ se retira del programa, porque no se siente a gusto con sus compañeros del jurado. Hummm...



OLGA ZUMARÁN pidió que MARINA MORA y JESSICA NEWTON fumen la pipa de la paz, pues sus entredichos no le hacen bien a los concursos de belleza...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito está participando en los Juegos Panamericanos y necesita unos masajitos... Suuuaaaveee.