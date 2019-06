HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



SUSAN OCHOA aclaró que no se sentará en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y asegura que tampoco le guarda rencor a GISELA VALCÁRCEL, pero dijo que no volvería a su programa. Asuuu...



BETO ORTIZ reveló que la modelo ALEJANDRA BAIGORRIA envió una carta notarial a Latina, para pedir que no se emita su programa, donde ayer GUTY CARRERA la mencionó en más de una oportunidad. Manya...



SHEYLA ROJAS confirmó que se operó las ‘bubis’ y señaló que un arreglito nunca está de más. Bien ahí...



NICOLA PORCELLA dijo que RICARDO GARECA lo debería convocar para la selección, porque ‘juega’ bien, pero no contó con que su compañera de ‘Estás en todas’ lo ‘trolee’, pues bromeó y le dijo que era un ‘jugadorazo’. Que pasen las ‘bebecitas’...



LUCAS PIRO fue presentado como jurado de ‘Divas’ del reality de baile de ‘Esto es guerra’, donde se reencontró con KAREN DEJO. Me muero...



MICHELLE SOIFER y SANTI LESMES se enfrentarán a duelo hoy en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para comer un asadito por el triunfazo ante Uruguay... Suuuaaaveee.