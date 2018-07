HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que PALOMA FIUZA y FACUNDO GONZÁLEZ aprovecharán el feriado por Fiestas Patrias para viajar a Cartagena, Colombia. La ‘garota’ dijo que este viajecito les servirá para seguir conociéndose como pareja. Bien...



SHEYLA ROJAS desmintió que esté embarazada y dijo que le hicieron ‘Photoshop’ a la foto que circula en redes, donde se le ve con una pancita. Además, aseguró que antes de tener otro hijo, primero quiere el anillo y la boda. Te hablan, Pedro...



GISELA VALCÁRCEL, en un video en vivo que hizo en su cuenta de Facebook, arremetió contra el Poder Judicial e indicó que no se puede confiar en la Justicia y que el presidente Martín Vizcarra debe poner mano dura para botar a los corruptos. Asuuu...



HAROLD CORTEZ, esposo de DIANA SÁNCHEZ, quien está en España, confirmó que se han dado un espacio y que la chica con la que aparece en algunos videos es su prima...



PABLO HEREDIA y ALESSANDRA FULLER se reencontraron en la sesión de fotos de la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, pero no cruzaron palabra. Snif, snif, snif...



Somos fuga porque mi amorcito se cree chamán y dice que esta noche me saca el diablo... Suuuaaaveee.

