HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... DIEGO CHÁVARRI afirmó que nunca le pegó a su expareja, YUSLEY CABRERA, pero reconoció que pierde rápido la paciencia y que si la venezolana espera un hijo de él, lo reconocería...



ROSÁNGELA ESPINOZA contó que MICHELLE SOIFER también pediría ‘canje’ para su ‘PRINCIPITO’ . Nooo...



SHEYLA ROJAS estuvo en ‘El show después del show’ y al dejar el set tuvo aires de diva, pues no quiso conversar con la prensa. Incluso hizo que el taxi ingresara al estacionamiento del canal y cuando salió, agachó la cabeza para que no le tomen fotos. Pobechita...



Los conductores de ‘Válgame’, KARLA TARAZONA, KATY SHEEN y EL ZORRO deben controlar su euforia y medir sus comentarios, como ayer, cuando Fabio Agostini les mostró (solo a ellos) el ‘videíto’ de su hermano enseñando sus partes íntimas. Las imágenes y apreciaciones pudieron hacerlas en el corte, no olviden que están en horario familiar. Más respeto para los televidentes...



DOMÉNICA DELGADO estará en ‘El valor de la verdad’ y echó a PEDRO MORAL de infiel, pues se enteró que le pagó a una chica mil dólares por un encuentro íntimo...



Somos fuga porque mi amorcito quiere que le dé respiración boca a boca... Suuuaaaveee.