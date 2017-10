Sheyla Rojas no suelta a Flavia Laos [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me pasan el talán que ANDRÉS WIESE cantará en la serie ‘CUMBIA POP’ el tema ‘TIEMPO’, en género pop rock...



SHEYLA ROJAS le lanzó un pequeño ‘dardo’ a FLAVIA LAOS, pues al ser consultada si sabía cuándo era el cumpleaños de la actriz, muy sonriente dijo que era el 31 de octubre. ¡Halloween!... RODRIGO GONZÁLEZ, ‘Peluchín’, estuvo de cumpleaños y no tuvo mejor idea que celebrarlo en el Cusco...



Dicen que ALEJANDRA BAIGORRIA está contando los días y minutos para ir al concierto de LUIS FONSI... YAHAIRA PLASENCIA estuvo en el diván de ‘EN BOCA DE TODOS’ y casi deja el programa porque pensó que ingresaría ROSÁNGELA. Nooo...



A propo, la ‘Totó’ dijo que no sabía si ‘Rous’ era la musa de la selección, pero lo que sí tenía claro era que cada vez gastaba más plata ‘sacando pecho’ por ellos. Nooo...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina ‘Foquita’ y dice que está listo para hacer diabluras en la cancha... Suuuaaaveee.

