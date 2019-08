HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... La conductora LAURA BORLINI arranca el 15 de agosto sus prácticas preprofesionales de su carrera de Psicología. Bien ahí...



KAREN SCHWARZ sigue vacacionando con su amorcito EZIO OLIVA por Italia; sin embargo, no dudó en compartir un video donde se le escucha a su pequeña Antonia cantando ‘Libre soy, libre soy’. Qué buena...



Me pasan el talán de que LUCIANA FUSTER estuvo de juerga, por Paracas, con la expareja de su amiguita IVANA YTURBE, Jorge Negrón, a quien la ‘ojiverde’ denunció por agresión. Manya...



SANTI LESMES le dio su ‘chiquita’ a KORINA RIVADENEIRA, quien promocionó el nuevo tema musical de su esposo MARIO HART. El español aseguró que el amor no es ciego, sino sordo. Uyuyuy...



La conductora SHEYLA ROJAS no deja de mandar mensajitos cariñosos, por redes sociales, a su nuevo galán FIDELIO CAVALLI, pues le dijo que no le importa el lugar que vayan juntos, porque todo se convierte en felicidad a su lado. ¡Plop...!



ANTONELLA DE GROOT viajó a Cuba con su pequeño Francesco, para reencontrarse con MAURICIO DIEZ CANSECO. ¿Remember a la vista...?



