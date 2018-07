Sheyla Rojas y Patricidio Parodi se reencontraron y 'Pato' hizo una proposición a la rubia.

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos ‘chismes’ de ‘Chollywood’...



EMILIO JAIME afirmó que si FLAVIA LAOS declaró que prefiere estar soltera es porque no tuvo buenas experiencias amorosas, será en referencia a PATRICIO, porque él sí la oficializó y fue su enamorada. Auch...



Por cierto, el ‘PATO’ se encontró con SHEYLA ROJAS en la conferencia del circo de ‘ESTO ES GUERRA’, donde la rubia fue como reportera de ‘Estás en todas’ y el ‘guerrero’ le dijo que no se corra y vaya a su secuencia ‘Pato al agua’. La ‘leona loca’ se comprometió a ir el próximo martes. Uyuyuy...



CATHY SÁENZ botó del set a varios ‘combatientes’, entre ellos DUCELIA, SPEFFHANY LOZA e IVANA porque no hacían barra ni aplaudían durante el concurso ‘Buscando al doble de Luis Miguel’. Asuuu...



ANTONIO CARTAGENA se pasó de faltoso y dijo que VANESSA TENORIO, madre de su hija, se aprovechó de él y se embarazó a propósito para quitarle grandes sumas de dinero. Qué triste que un hombre hable así...



Somos fuga, porque mi amorcito se cree salvavidas y esta noche me dará respiración boca a boca... Suuuaaaveee

