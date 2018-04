Sheyla Rojas y Patricio Parodi se 'hicieron los locos' mutuamente [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... SHEYLA ROJAS estuvo en ‘En boca de todos’ y se cruzó con el PATRICIO PARODI , pero los dos se hicieron los locos y ni se miraron. Asuuu...



MAGALY MEDINA y ERIC JURGENSEN, exdirectivo de América, se han enfrascado en una ‘bronca’ tuitera. La ‘Urraca’ afirmó en ‘ComButters’ que ahora la gente ya no ve televisión y prefiere Neftflix. JURGENSEN afirmó que el público no ve lo que no le gusta y que Netflix no es competencia, porque en el Perú hay 375 mil usuarios. MAGALY volvió a la carga y le respondió: ‘Al Sr. Jurgensen se le recuerda el poco rating de su amiga GISELA y salta hasta el techo. ¡Cálmese! Que no le dé chucaque’. Uyuyuy...



Cuentan que CATHY SÁENZ, productora de ‘Combate’, fue golpeada accidentalmente en el rostro por un camarógrafo y uno de los más preocupados fue ‘JOTA’, quien se acercó a ver cómo estaba y le dijo al camarógrafo que tuviera más cuidado. Hummm...



BRENDA CARVALHO comentó que está feliz porque JULINHO no irá al Mundial de Rusia y ahora verán los partidos en su casita... Somos fuga porque mi amorcito está resfriado y me pide que esta noche le sobe su pechito... Suuuaaaveee.