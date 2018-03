Sheyla Rojas y Pedro Moral despidieron el verano en una discoteca [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... Me cuentan que SHEYLA ROJAS y su pareja, el empresario PEDRO MORAL , despidieron el verano en una discoteca al sur de Lima, pero por enésima vez coincidieron con DOMÉNICA DELGADO. Ayayayyy...



Dicen que ERNESTO JIMÉNEZ sería el nuevo jale del programa ‘Combinado’ de Panamericana, donde haría dupla con ADRIANA QUEVEDO. Chévere...



FLORCITA POLO contó a GISELA que vivió duros momentos cuando era adolescente porque se burlaban de su físico diciéndole ‘Critter’ y, por ello, se operó apenas cumplió 18 años. Asuuu...



Me chismean que MARIO IRIVARREN e IVANA YTURBE estuvieron el fin de semana en Punta Hermosa paseando de lo lindo y no habrían terminado. ¿Será otro berrinche?...



MELISSA KLUG se caracterizó como CELIA CRUZ y se movió al ritmo del ‘Totó’, que inmortalizó su ‘amiguis’ YAHAIRA... Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina peluquero y dice que esta noche me cepilla... Suuuaaaveee.