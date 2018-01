Sheyla Rojas y Pedro Moral estuvieron de la mano en el bulevar de Asia

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... SHEYLA ROJAS no suelta a PEDRO MORAL , pues estuvieron de la manito en el bulevar de Asia en las funciones de ‘Kontenedores’. Pero huyeron de la prensa...



Los que también andaban juntitos y felices eran ÓSCAR LÓPEZ ARIAS y DANIELA SARFATY. El actor se desvivía en atenciones y hasta le compró su salchipapa. Renació el amor...



El coreógrafo ERNESTO PACHECO también se dio su vuelta por ‘Eisha’ y lo hizo acompañado de una jovencita. Manya...



Me cuentan que LESLIE MOSCOSO no solo está enamorada y le va súper con su nueva pareja, también estudia Derecho. Uy, le salió competencia a MARIBEL VELARDE...



GISELA VALCÁRCEL hizo una transmisión en vivo despidiéndose del personal del hotel donde se hospedó en Ica por vacaciones...



La cantante ROSSY WAR, publicó un video y dijo que cuando entrena, a su saco de arena lo llama ‘zorrita’ por las aventadas que nunca faltan. Qué buena...



TILSA LOZANO llamó ridícula a YAHAIRA PLASENCIA por bajarse la edad, después de revelar que tiene 23 años y no 22 como proclama... Somos fuga porque mi amorcito se alucina alpinista y dice que esta noche recorrerá mis montañitas... Suuuaaaveee.