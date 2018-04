Sheyla Rojas aún no se siente preparada para tener otro hijo

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



ANGIE JIBAJA presentó a su nueva pareja, 19 años menor que ella, y arremetió contra TILSA LOZANO, porque en ‘Amor de verano’ la criticó por estar con un ‘pulpín’. La chinita dijo: ‘Yo estaré con chibolos, pero nunca he sido amante de nadie’, fue el mensajito de la JIBAJA. Asuuu...



Por cierto, ‘la colita’ anda en Miami de shopping... Parece que el ‘diablito’ CHÁVARRI es de los que van a paso lento, pero seguro, y tanto insistió con ROSÁNGELA, que la ‘chica selfie’ por fin le aceptó su oferta de ir al cine y cenar. Asuuu...



El actor SEBASTIÁN MONTEGHIRFO, el popular ‘Julio’ de ‘Ojitos hechiceros’, denunció que sus redes sociales fueron hackeadas, felizmente pudo recuperarlas...



SHEYLA ROJAS contó que aún no se siente preparada para darle un hermanito a ANTOÑITO, por ahora disfruta de su hijo y sobrinos. Buena...



TULA vaciló a PATRICIO PARODI y dijo que ‘es brutito’ porque a diferencia de sus compañeros de ‘Esto es guerra’ él no maneja ningún negocio. Upss...



Somos fuga, porque mi amorcito se cree brujo y dice que esta noche caeré rendidita con su hechizo... Suuuaaaveee.