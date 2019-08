HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... SHIRLEY ARICA fue captada robándole más de un beso al modelito ANTHONY DELGADO; sin embargo, jura que solo son amigos y que está solterita tras ‘romper palitos’ con el futbolista RAY SANDOVAL, a quien calificó de ‘inmaduro’. Me muero...



La cantante FRESIALINDA está contenta con el debut que tuvo el programa ‘Se pone bueno’ y asegura que el rating no es algo primordial para ella. Hummm... Por cierto, la conductora JAZMÍN PINEDO se ausentó ayer del programa ‘Mujeres al mando’. ¿Habrá sido para no dar su versión sobre lo sucedido entre NICOLA y ANGIE en su cumpleaños? Hummm...



MARIO IRIVARREN contó que tiene buen apetito, al igual que su amorcito IVANA YTURBE. Por eso es que salen muy seguido a cenar. Bien ahí... Me pasan el talán de que el humorista MIGUELITO BARRAZA estuvo malhumorado ayer en una conferencia y miró con cara de pocos amigos a los coleguitas periodistas. Plop... Somos fuga porque mi amorcito se alucina bombero y quiere apagar mi fuego... Suuuaaaveee.