HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood...

ANDREA LLOSA dijo en el programa ‘En escena’, luego que anunció su separación tras 17 años de matrimonio, que cuando una relación se desgasta, ‘hay que separarse con respeto y madurez’. Asuuu...

SHEYLA ROJAS hizo una transmisión en vivo y contó que su novio SIR WINSTON no es agricultor, ni ganadero y que tampoco se dedica a cosas turbias. Puso el parche...

Las conductoras de ‘Un día en el mall’, VALERIA y ANDREA, vacilaron a MACARENA VÉLEZ y le pidieron que invierta más en su ‘outfit’ y no aparezca con pelucas sintéticas que en vez de llamar la atención, no la ayudan con su look. Estee...

ERICK ELERA acaba de lanzar el videoclip de su ‘cumbia reguetón’ ‘El problema’, en el que hace dúo con el cantante Ralph Armon. Manya...

SHIRLEY ARICA fue víctima de los delincuentes que le robaron parte de la mercadería que vende a través de sus redes sociales. Uppss...

ETHEL POZO alzó vuelo con sus hijas y su novio JULIAN ALEXANDER a Cancún para pasar unas cortas vacaciones. Full family...

Somos fuga porque mi amorcito está listo para darme un abrazo bien caluroso... Suuuaaaveee.