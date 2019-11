HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La characata AÍDA MARTÍNEZ estuvo ayer engriéndose en el spa y aprovechó para cambiarse ligeramente el color de pelo. Manya...



Me pasan el talán de que SHIRLEY ARICA ya grabó para ‘El valor de la verdad’, y dicen que más de un pelotero está temblando por lo que se anime a revelar la ‘Chica realidad’. Uyuyuy...



Mañana sería la preventa de América Televisión y se espera que las principales productoras del canal, GV y ProTv, fumen la pipa de la paz, aprovechando que ya se acerca la Navidad...



KARINA RIVERA confirmó su separación definitiva del cubano Orlando Fundichely, mientras grababa un sketch para ‘El wasap del JB’...



BRUNELLA HORNA contó que van dos días que para llegar a su departamento sube los 14 pisos de su edificio, ya que se malograron los dos ascensores. Lo bueno es que la ‘wawita’ está haciendo ejercicio...



La salsera DANIELA DARCOURT desmintió que su novio ANDRÉS IZQUIERDO le haya pedido matrimonio durante su estancia en Italia, donde la está rompiendo con su orquesta...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree entrenador y dice que esta noche me hará sudar la ‘gota gorda’... Suuuaaaveee.