HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... La mamá de PAOLO GUERRERO, doña PETA, celebró el fin de semana su cumpleaños número 72 y la gran ausente fue ALONDRA GARCÍA MIRÓ. Parece que habría terminado su relación con el futbolista. Hummm...

SHIRLEY ARICA reveló que viene analizando abrir una cuenta en Onlyfans, pues tiene varios gastos que cubrir en su hogar. Asuuu... VALERIA FLORES, la presentadora de Willax, dijo que no le fastidió la pregunta que le hizo Johanna San Miguel durante la elección de la ‘Reina Hispanoamericana’, y se sintió muy cómoda visitando la instalaciones de América Televisión...

ISABEL ACEVEDO y su amorcito RODNEY estuvieron ayer en el programa ‘En boca de todos’, donde contaron que tienen tres meses de relación, pero aún no tienen planes de vivir juntos porque quieren que las cosas se vayan dando paso a paso. Manya... La conductora de ‘D mañana’, KARLA TARAZONA, indicó que la mayoría de gente cree en la versión del futbolista RODRIGO CUBA, mas no en la de MELISSA PAREDES, ¿por qué será?... Ahora sí me quito porque mi amorcito me está pidiendo unos masajitos relajantes... Suuuaaavee.

