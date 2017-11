Shirley Cherres estaría saliendo con un chico al que llama 'Piqué' [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Dizque el churro actor argentino RODRIGO GUIRAO será el galán de ALONDRA en la novela ‘Te volveré a encontrar’. Ganadaza...



Me cuentan que el esposo de MAJU MANTILLA tiene harta paciencia y espera tranquilamente que la conductora de ‘En boca de todos’ se tome fotos con todos sus fans, para salir juntos después de cada función de teatro...



Tremenda bronca se armó en ‘Combate’ porque ‘PANTERA’ ZEGARRA aseguró que DUCELIA lo insultó y lo llamó perdedor, pero la rubia jura que no le dijo nada. Hummm...



Por cierto, ZUMBA se picó porque sus compañeros, en uno de los juegos, lo embarraron y comenzó a lanzar cosas por todos lados como loco...



Al parecer, SHIRLEY CHERRES dejó la soltería y estaría saliendo con un apuesto caballero a quien ella llama ‘Piqué’, aunque más de uno dice que se parece a ‘Peluchín’. Plop...



La ‘gaucha’ BELÉN ESTEVEZ está triste por la partida de Richard Noblecilla, un joven con el que bailó bachata, en ‘El gran show’ para ayudarlo en su lucha contra el cáncer al hueso que lo aquejaba... Somos fuga porque mi amorcito se cree doctor y dice que esta noche me hace un examen completito... Suuuaaaveee.

El Gran Show: Belén Estevez