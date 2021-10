HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... LUCIANA FUSTER utilizó sus redes sociales para denunciar que extraños vehículos se estacionan al frente de su casa para vigilarla o seguirla. Sin embargo, deslizó que estos carros pertenecerían a programas de espectáculos. Asuuu...

NICOLA PORCELLA regresó al Perú para reencontrarse con su pequeño Adriano, pero no se quedaría mucho tiempo en Lima... Por cierto, SHIRLEY CHERRES dijo que el modelo no tiene nada interesante que mostrar en su ‘Onlyfans’, pues ella también pensaba que era un ‘superpostre’, pero al probarlo solo era un ‘caramelito’. Me mueroooo...

MAYELLA LLOCLLA y GERARDO ZAMORA publicaron, en sus redes sociales, fotos con KATE DEL CASTILLO, la ‘Reina del sur’, con quien compartieron una cena en un conocido restaurante del Cusco, donde están grabando algunas escenas de la exitosa serie. Buena...

SANDRA MUENTE cumplió un año de matrimonio con Rik Núñez y afirma que su mayor sueño es salir embarazada. Llaman a la cigüeña...

ETHEL POZO viajó con su novio, sus hijas y toda la familia a Santa Eulalia, en busca del solcito. Provecho... ANGELO FUKUY viene recuperándose del coronavirus y anuncia que el show junto a Arturo Álvarez será el jueves 21 en el ‘Bolívar’...

Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree ‘Cuevita’ y dice que hoy mete un golazo de chalaquita... Suuuaaaveee.