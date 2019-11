HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos ‘chimentos’ de ‘Chollywood’... Crecen los rumores de que ALEJANDRA BAIGORRIA estaría en la ‘dulce espera’, luego que su pareja, el venezolano ARTURO CABALLERO, publicara un video donde enfoca tres cunas de bebé en Instagram. Asuu...



XOANA GONZÁLEZ y RODRIGO VALLE volvieron a verse las caras y grabaron una divertida secuencia para el canal de YouTube de la rubia, ‘A la cama con Xorrana’. Plop...



El modelo belga GREG MICHEL fue duramente criticado en las redes sociales por publicar una foto tapándose sus partes íntimas con un gorro del escudo peruano. Uyuyuy...



BELÉN ESTÉVEZ vivió momentos de terror cuando un perro pitbull se le lanzó encima durante una maratón donde asistió con su mascota. Ella contó que el animal le atacó el rostro, pero no sufrió mayores daños. Se salvó...



JANET BARBOZA aseguró que ya le echó tierrita a JEAN PAUL STRAUSS y no volvería a besarlo nunca más. Upsss...



SILVIA CORNEJO pidió que no la llamen ‘tía’ porque ya se puso botox en el rostro. Buenaaa... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche le haga unos masajitos relajantes... Suuuaaaveee.