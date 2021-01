HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... PAULA MANZANAL anunció que terminó su relación amorosa con IGNACIO BALADÁN y pidió que no la vinculen más con el ‘chocolatero’, pues no desea saber nada de él. Me muirooo...

Todo parece indicar que al ‘guerrero’ le habría molestado que JAMILA DAHABREH haya revelado que eran pareja. Ayayayyy...

SILVIA CORNEJO y su pareja JEAN PAUL GABUTEAU celebraron los 4 añitos a su pequeño, pero prefieren no compartir ninguna fotografía juntos. Hummm...

El actor ANDRÉS WIESSE retomó su carrera actoral, pues compartió imágenes de un rodaje, que sería la nueva producción que alista Pro TV. Bien ahí...

El actor ÓSCAR LÓPEZ ARIAS se vacila de lo lindo viajando en moto, pues salió de Lima hace unos días, y ha estado en Cusco, Puno y Arequipa. Chévere...

YIDDÁ ESLAVA reunió a su familia y alquiló un yate en el Callao para relajarse en alta mar. Pero aclaró que tanto JULIÁN ZUCCHI como todos los invitados se sometieron a pruebas de descarte de coronavirus. A cuidarse...

Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina levantador de pesas y dice que esta noche me eleva al cielo. Suuuaaaveee...