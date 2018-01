HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... STEPHANIE CAYO pasó ayer a la fila de las casadas y en los videos que subieron a sus redes sociales se le ve radiante de felicidad...



Me cuentan que LADY GUILLÉN está destrozada, pues su ‘mamita’ (abuela) y a quien consideraba su héroe, falleció. Fuerza...



ERICK SABATER no solo fue ampayado con la ahijada de FARFÁN, también lo vieron con ALEXANDRA MÉNDEZ, ‘La Chama’, pero ellos dicen que solo son ‘patas’. Manya...



TILSA LOZANO dijo que VANESSA ROGGERO se está peleando el puesto de la más ampayada con FLAVIA LAOS. Asuuu...



Por cierto, ‘Tili’ aclaró que no defendió al ‘LOCO’ VARGAS por su sobrepeso, pero el ‘ZORRO’ ZUPE y GINO PESARESSI destruyeron al futbolista, pues comentaron que ya no se vestía con ropa de marca y que anda en carro de los 90...



Dicen que GINO ARÉVALO se sometió a una dieta estricta y ya perdió 6 kilos de peso, porque quiere hacerle la competencia a ‘CHOCA’. Nooo...



YOHANA GUERRA, la anfitriona que chapó con CHÁVARRI, lo llamó ‘patán’, por negarla. Qué fuerte... Somos fuga porque mi amorcito se alucina futbolista y quiere golear toda la noche... Suuuaaaveee.

