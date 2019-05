Stephanie Valenzuela hizo berrinche porque consideró que le pusieron un puntaje muy bajo en 'El artista del año'

HOLA MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



Me cuentan que STEPHANIE VALENZUELA hizo tremendo berrinche porque consideró que le pusieron un puntaje muy bajo en ‘El artista del año’. Ella decía que no tiene la mejor voz, pero con su ‘performance’ se los llevaba de encuentro a todos. Al final salió del set con los ojos llorosos. Asuuu...



MILETT FIGUEROA volvió a pisar el set de la rubia y dijo que aunque tiene buenos recuerdos, por el momento no volvería a la pista porque está enfocada en su carrera actoral. Buena...



STEPHANIE ORÚE contó que su esposo, ‘El Polaco’, está en Europa con su familia y lo extraña un montón. Pero se comunican todos los días. Vale...



TEPHA LOZA dijo que le gustaría que su hermana MELISSA regrese a ‘Esto es guerra’, ya que sería la primera vez que compartirían un set de televisión y le encantaría ‘tenerla a mi lado’. Bien...



BRUNELLA HORNA es fan número uno de RICHARD ACUÑA, ya que él participó en una carrera automovilística y la ‘Wawita’ estuvo en primera fila alentándolo...



Me cuentan que MAGALY MEDINA y PEDRO MORAL tendrán hoy un encuentro en el programa de la ‘Urraca’ que promete ‘sacar chispas’...



Ahora sí me quito porque mi amorcito tiene mucho frío y quiere que lo caliente con mi cuerpito caribeño... Suuuaaavee.