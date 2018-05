Sully Sáenz sabe cómo evitar que se apague la llama del amor [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán que VANESSA TERKES llegó a Lima para pasar el Día de la Madre y reencontrarse con su amorcito GEORGE FORSYTH, con quien estará hoy en La Victoria. Manya...



LEONARD LEÓN ya respira tranquilo porque por fin le quitaron el yeso de su pierna derecha y aunque no está recuperado, pues deberá hacer terapia de rehabilitación, ya no reniega por la incomodidad. Asuuuu...



ANGIE JIBAJA contó que el chibolo Bryan le había sido infiel en su propia casa y que por eso quería irse del país, pero después de unas horas publicó un video en su historia de Instagram llenando de besos al muchacho. ¿Quién la entiende...?

MILETT FIGUEROA se hartó de los rumores que la vinculaban con LUCHO CÁCERES y pidió disculpas a la esposa del actor por ‘inventar tonterías’. Ayayayayyy...



ZUMBA apareció con nuevo look y los cibernautas fueron crueles al decirle que una vaca le pasó la lengua por la cabeza. Pobechito...



SULLY SÁENZ contó que para no apagar la llama del amor, siempre hay que sorprender a la pareja con su ropita sexy. Gatita aruñadora... Somos fuga porque mi amorcito se alucina Iron Man y hoy me lleva hasta las estrellas... Suuuaaaveee.