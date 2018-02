Susy Díaz y su ritual para contactar con Augusto Polo Campos [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Dicen que el español ANTONIO PAVÓN está ‘tirando maicito’ por Trujillo y que lo vieron muy cariñoso con una chibola de 20 años. Al toque le hicieron roche en el programa ‘Amor de verano’, pues no quieren verlo llorando. Qué buena...



Por cierto, en ese mismo espacio informaron que la ‘CHABELITA’, que hace poco fue despedida de una conocida agrupación de salsa, tiene dos camionetazas y todos comenzaron a cantar: ‘Cómo lo hace, yo no sé. Cuál es el negocio...’



Nooo... ‘ZUMBA’ contó que ‘Combate’ ha armado un ‘equipazo’ y que hay gente de todo tipo, por eso darán la pelea en el rating este año. Hummm...



Me cuentan que ‘TENCHY’ UGAZ cambió de oficio y dejó el fútbol para convertirse en mánager de su ‘amiguísima’ MÓNICA CABREJOS. Plop...



SUSY DÍAZ se bañó con leche y miel en ‘La noche es mía’ para que un vidente la ‘contacte’ con AUGUSTO POLO CAMPOS. El ‘chamán’ le dijo que el compositor le advertía que se cuide de un robo en su casa. Esteeee...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina piloto y anda aceleradito por recorrer mis curvas... Suuuaaaveee.

