HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La conductora THAIS CASALINO contó que el próximo mes contraerá matrimonio con su pareja Jorge. Felicidades... A propo, MATHÍAS BRIVIO y RENZO SCHULLER revelaron que están contentos con el rating que alcanzó ‘PERÚ TIENE TALENTO’ el fin de semana. Bien ahí...

El programa de RODRIGO GONZÁLEZ y GIGI MITRE, ‘Amor y fuego’ nuevamente no salió al aire el día de ayer pues personal del equipo de producción habría dado positivo al coronavirus. A cuidarse... Por cierto, VALERIA PIAZZA superó el coronavirus y ayer regresó a su bloque de ‘Espectáculos al mediodía’ y contó que el virus la agarró como una fuerte gripe. Asu...

FLAVIA LAOS dijo que está conociendo a AUSTIN PALAO como amigos y ya dio su primer beso apasionado del año, pero no quiso decir a quien se lo dio. Hummm... EDSON DÁVILA, el popular ‘GISELO’, está que salta en un pie de felicidad porque fue presentado como co conductor de ‘América Hoy’ y BELÉN ESTÉVEZ es la nueva colaboradora. Esoo... Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que esta noche tiene la casa sola y quiere que juguemos a meter un golcito...Suuuaaaveee.

