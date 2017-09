Thamara Gómez ahora está más tranquila [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... THAMARA GÓMEZ dijo que ya está más tranquila después de los ataques que recibió por las redes sociales. Aseguró que ya no le afectan esas cosas, pero su familia sufre. Fuerza...



Me cuentan que el contrato de la productora CATHY SÁENZ con ‘Combate’ está por terminar y no sabe si continuará al frente del reality. Dicen que se escuchan los pasos de la ‘Reina madre’...



REBECA ESCRIBENS la pegó de pitonisa y aseguró que ROSÁNGELA ESPINOZA y el locutor ‘CARLONCHO’ retomarán pronto su relación ‘porque tienen algo pendiente’. Pero lo dudoooo...



La ‘Chinita’ JAZMÍN PINEDO desmintió que LUIGI CARBAJAL vaya a formar parte de ‘El Dorado’, que conducirá ISMAEL LA ROSA...



Por cierto, se vocean como participantes de este reality a figuras como VANESSA TERKES, FIORELLA CAYO, DIEGO VAL, GEORGE FORSYTH, ARELIZ BENEL, FABIANNE HAYASHIDA y DANIELA SARFATY. Uhmmm... Ahora sí me quito porque mi motorizado se cree policía y dice que esta noche saca su pistolita... Suuuaaaveee.

Thamara Gómez de Puro Sentimiento llora