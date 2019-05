HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



LA TIGRESA DEL ORIENTE habría retomado su relación con ELMER MOLOCHO, quien le pidió disculpas en ‘El reventonazo de la Chola’ por dejarla plantada en el altar. Nooo...



El periodista deportivo ERICK OSORES arrancó más de una carcajada tras sufrir un resbalón y caída en los estudios de América Televisión, hecho que fue registrado en video por VERÓNICA LINARES, quien no dudó en compartir las imágenes en sus redes sociales. Reflejos de arquero...



Me chismean que EMILIO JAIME habría sido vetado de ‘ESTO ES GUERRA’ y por eso, habría sido separado del reality. Uyyy...



La modelo IVANA YTURBE contó que tiene bien guardadito el anillo de diamantes que le dio el futbolista JEFFERSON FARFÁN, porque considera que los obsequios no se regalan ni se venden. Ayayayyy...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito anda estresado y quiere unos masajistos por todo su cuerpo. Suuuaaaveee...

Elmer Molocho huye de la boda de la Tigresa del Oriente. (Video: Magaly Tv. La firme)