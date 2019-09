Tilsa Lozano advirtió a las chicas que si salen con un galán y no paga la cuenta, que lo dejen en 'one'

HOLA MI BARRUNTO. Llego embaladita para comentarles los últimos ‘chimentos’ de ‘Chollywood’... TILSA LOZANO se vaciló en ‘El show después del show’ y dio unos tips para descubrir a los hombres que no te convienen. Le advirtió a las chicas que si salen con un galán y no paga la cuenta, que lo dejen en ‘one’ porque siempre las va a ‘sangrar’. Asuuu...



Dizque FLORCITA POLO y el MERO LOCO se reencontrarán hoy en ‘Esto se pone bueno’. Además, el programa estará dedicado a padres e hijos. Vale...



THIAGO, el hermanito menor de BRUNELLA HORNA, echó a la ‘Wawita’ y dijo que es tacaña y al enterarse de que la rubia soltará su billete para festejar el santo de RICHARD, le hizo prometer que lo llevaría a Hollywood para festejar el suyo. Asuuu...



LUCIANA FUSTER participó en la secuencia de los ‘octógonos’ de En boca de todos’ y cuando le pidieron que etiquete en qué ex seguía pensando, le puso el cartel a AUSTIN PALAO. Claro que al toque quiso arreglarla y dijo que se equivocó. Hummm...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para jugar una pichanguita con gol de media cancha... Suuuaaaveee.