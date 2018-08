Tilsa Lozano confesó que luego de convertirse en madre, se prometió nunca más desfilar en bikini

Hola, mi barrunto. Llego embaladita para contarle las últimas

de ‘Chollywood’... SHEYLA ROJAS se pasó de ‘huequis’, pues cuando le consultaron a dónde le gustaría viajar, confundió el continente europeo con un país. “Me iré a un país que quiero conocer hace tiempo. Estoy entre dos opciones, Italia y Europa, así que cualquiera de las dos puede ser”, dijo la rubia. Asuuuu...



Me datean que la modelo MELISSA PAREDES ha subido su ‘bolo’, pues cuando un grupo de cumbia le pidió que animara su evento, casi se desmayan por el precio tan alto que quiso cobrarles la protagonista de ‘Ojitos hechiceros’. Ubicaína...



La ‘vengadora’ TILSA LOZANO confesó a la revista ‘Somos’ que luego de convertirse en madre, se prometió nunca más desfilar en bikini, pues es una etapa que ya quiere ‘quemar’. A propo, la ‘Vengadora’ presentó en sociedad a su pequeño Massimo, en una sesión de fotos supertierna. Qué lindo...



La pelirroja GÉNESIS TAPIA se emocionó al recordar que durante su niñez y juventud la luchó para salir adelante y que por eso no se avergüenza de contar que trabajó en un mercado... Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree trapecista de circo y dice que esta noche me levanta... Suuuuaaaveee.