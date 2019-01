HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me chismean que LESLIE SHAW terminó su relación con el ucraniano ROSTISLAV SKULBEDA y ahora la rubia está disfrutando nuevamente de su soltería. Asuuuu...



La actriz de ‘Los Vílchez’ MAYRA GOÑI contó que apenas termine la grabación de la serie, se dará un merecido descanso y viajará a Cancún en compañía de sus padres. Bien ahí...



GINO ASSERETO aún no sabe si este año será ‘guerrero’, pero dizque tiene buenos recuerdos del programa de América. Ajá...



LADY GUILLÉN presentó oficialmente, en su programa, a su hijita VICTORIA. Babero por favor...



Comentan que TILSA LOZANO ya grabó la promoción de ‘EN EXCLUSIVA’, programa que antes conducía KAREN SCHWARZ...



TULA RODRÍGUEZ sigue vacilando a su padre, más conocido como DON TULO, porque se tiñó el cabello para cubrirse las canas y dijo que el ‘tintán’ lo hace ver más guapo...



Ahora sí me quito porque mi amorcito me pide un baile pechito con pechito... Suuuaaaveee.