Tilsa Lozano le dice a Lady Guillén que pronto ambas se convertirían en madres

HOLA, mi BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood...



El miércoles, todititita la gente de Chollywood bajó al ‘Juntos en concierto X’ y nosotros estuvimos ahí para traerles los mejores chismes...



Quien estuvo desde tempranito fue el carismático JUAN CARLOS ORDERIQUE vacilando a todo el mundo para su programa ‘La previa’... Al rato se apareció su compañera ANGIE ARIZAGA, pero no quiso que le tomen fotos. ¿Y eso?...



El imitador CARLOS ÁLVAREZ , su productor y otros compañeros de su programa ‘Al diablo con la noticia’ también tonearon con CARLOS VIVES...



Por cierto, la bailarina NADESKA WIDAUSKY reapareció después de mucho tiempo y la vimos tranquilita al lado de sus ‘patas’...



El amiguísimo de PAOLO GUERRERO, el ‘CHINO’ TAKE, también rumbeó al ritmo de Vives. Él estuvo con su pareja CAMILA GANOZA, quien fue novia de RICHARD ACUÑA...



El otro día TILSA LOZANO vaciló a LADY GUILLÉN y le dijo que pronto ambas se convertirían en madres. La conductora de ‘Tengo algo que decirte’ se puso rojísima. ¿Por qué será?...



Somos fuga porque mi amorcito se cree mecánico y dice que esta noche me ajusta las tuercas... Suuuaaaveee.