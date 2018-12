Tilsa Lozano y el ‘Pato’ Ovalle ‘limaron asperezas’ después que ella se quejó de la imitación que hizo de ‘Miguelón’

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Ahora que FABIO AGOSTINI terminó su relación con MAYRA GOÑI dice que está más soltero que nunca y feliz como una lombriz. Asu, qué rápido el muchacho... Por cierto, PAOLA RUIZ, la popular ‘cocotera’, se quedó impresionada con la musculatura de el ‘galáctico’ cuando coincidieron en el programa ‘En boca de todos’...

La ‘Amistasí’ FIORELLA RODRÍGUEZ se reencontró con el cantante EMMANUEL y, al verla, el mexicano la cargó entre sus brazos. Qué buena... TILSA LOZANO y el ‘PATO’ OVALLE ‘limaron asperezas’ después que la ‘Vengadora’ se quejó de la imitación que hizo de ‘MIGUELÓN’, el padre de sus hijos. Al parecer todos los problemas fueron superados y hasta se tomaron fotos juntos...

La guerra entre ‘COTO’ y ERICK SABATER está declarada y el ‘tico’ dijo que el ex de ‘Michi’ no podría entrar a su grupo, porque es un inútil para el baile. Asuuu... Los imitadores de ‘Yo soy’ de ‘La India’ y ‘Marc Anthony’ han sido acusados por sus respectivas parejas de infidelidad, pero ellos prefieren no hablar del tema. Humm... Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree mecánico y dice que esta noche me ajusta las tuercas... Suuuaaavee.