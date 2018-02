Tilsa Lozano se sumó a las grabaciones de una película

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... Me cuentan que TILSA LOZANO se sumó a las grabaciones de la película ‘Generosos de amor’ del director COCO CASTILLO, expareja de MARICARMEN MARÍN. Buena...



Hablando de cine, falleció el realizador ayacuchano PALITO ORTEGA MATUTE y sus restos son velados en el Museo de la Nación. El próximo 3 de mayo se estrenará su última película, ‘La casa rosada’...



PACO BAZÁN sigue firme en ATV como una de las cabezas del área de deportes, descartando la llegada de GONZALO NÚÑEZ...



Los periodistas LORENA ÁLVAREZ y MARTIN RIEPL se unieron a la fiebre del ‘Scooby-Doo PaPa’ y aparecieron bailando en el noticiero. Noooo...



La actriz MARISELA PUICÓN comenta que el cambio de horario de ‘Cumbia pop’ no los afecta porque hay un público juvenil cautivo, y confía en que habrá una segunda parte. Esteeee...



NATALIE VÉRTIZ no suelta ni por redes sociales a YACO, quien se encuentra en Londres, y suele compartir con sus seguidores sus saludos... Somos fuga porque mi motorizado se alucina pintor y dice que esta noche me enseña su rodillo... Suuuaaaveee.