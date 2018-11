Tilsa Lozano casi le da un 'piquito' cerquita de los labios a su amigo 'Dj Peligro' 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... Me cuentan que LEYSI SUÁREZ está embarazada y ya tiene tres mesesitos, fruto de su larga relación con un misterioso empresario. Aunque la muchacha no ha querido decir ni pío, comentan sus amigos cercanos que está recontrafeliz por su ‘bendición’...



Otra chica de la farándula que también está en la ‘dulce espera’ es la ‘payasita’ NATALIA OTERO. ¡Felicidades! Por cierto, LEYSI y NATALIA tendrán que aprender la dieta de PAULA MANZANAL, quien a pocas semanas de haber dado a luz, ya recuperó su espectacular figura, y así lo mostró en sus redes sociales. Manya...



Un videíto está corriendo por las redes sociales en donde se ve a TILSA LOZANO dándole un ‘pico’ cerquita de los labios a su amigo ‘DJ PELIGRO’. Se le chispoteó...



La ojiverde ALONDRA GARCÍA aclaró que el muchacho con quien salió a bailar y después la dejó en la puerta de su casa es solo su ‘mejor amigo’, dizque no pasa nada. Hummm...



FLAVIA LAOS contó que IGNACIO BALADÁN está templado de la modelo VALERIE MERINO.... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que le haga una danza árabe... Suuuaaaveee.