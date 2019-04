HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La ex ‘Miss Perú’, ANYELLA GRADOS, será la próxima invitada de ‘El valor de la verdad’. Qué miedo...



Dicen que la modelo ROMINA LOZANO se fue del set de MAGALY MEDINA, porque no le gustó que le pregunten por su amistad con NICOLA PORCELLA y ‘FOQUITA’ FARFÁN. Mamita, la carne viene con hueso... Hablando del futbolista, ‘PELUCHÍN’ dijo que lo bloqueó de su Instagram. Nooo...



Me datean que PHILLIP BUTTERS fue operado de emergencia y ya se viene recuperando, por esa razón la semana pasada y esta no conducirá su programa ‘Combutters’. Esperamos que se recupere...



TULA RODRÍGUEZ ya empezó sus terapias psicológicas para sobrellevar el momento que vive por su esposo JAVIER CARMONA. Fuerza...



CARLOS CARLÍN hizo un mea culpa y dijo que fue un error insultar a LAURA BOZZO. Hummm...



Cuentan que MAURICIO DIEZ CANSECO estaría cantando el tema de TILSA LOZANO, ‘Soy soltero’...



Somos fuga, porque mi amorcito anda romántico y esta noche me canta al oído... Suuuaaaveee.