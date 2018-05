Tula Rodríguez lamentó situación de Paolo Guerrero [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Aquí estoy triste e indignada por la sanción a PAOLO GUERRERO y se entiende la reacción de ‘DOÑA PETA’, pero hay que seguir adelante y demostrar que con todo en contra los peruanos siempre sacamos la ‘garra’...



Este sentimiento es de todo ‘Chollywood’, pues TULA RODRÍGUEZ lamentó en ‘En boca de todos’ lo sucedido con el capitán, porque no podrá cumplir su sueño. Fuerza...



SHEYLA ROJAS y PEDRO MORAL, contra todos los pronósticos, cumplieron nueve meses de relación y se les nota recontra templados. El amor, el amor...



CIELO TORRES, la popular ‘Sabrina’, dijo que estará como ‘pez en el agua’ ahora que llevarán ‘Ojitos hechiceros’ a los escenarios, donde podrá cantar y actuar. Chévere...



Me cuentan que LAURA BOZZO ya tiene su libro autobiográfico en sus manos y lo lanzará oficialmente este 24 de mayo, de manera simultánea en Perú y México. Asuuu...



MICHELLE SOIFER saltó en un pie de alegría al enterarse que la mismísima LAURA LEÓN la felicitó por su caracterización en ‘El artista del año’. Órale, tesorito...



El viernes llegó a su fin ‘Torbellino’, con 3 puntos de rating y así le ganó a ‘La purita verdad’ que hizo 2.9. Asuuuu...



Somos fuga, mi amorcito me espera para consolarme y darme su cariñito.... Suuuaaaveee.

